طلبات تونسية لتوريد 1,185 مليون طن حبوب خلال الفترة المقبلة

أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، ترجيح أن تبلغ مشتريات تونس من الحبوب خلال الفترة المقبلة من هذا العام 1,185 مليون طن.

وسيتجاوز إجمالي احتياجات تونس من واردات الحبوب للعام الجاري إذا أبرمت هذه الصفقة 2,680 مليون طن، ووفقًا للوثيقة؛ ستشمل مشتريات تونس خلال الفترة المقبلة من العام 600 ألف طن من القمح اللين و100 ألف طن من القمح الصلد إلى جانب 485 ألف طن من الشعير.

وفي وقت سابق، كشف وزير الفلاحة التونسي محمود إلياس أن الحكومة وضعت برنامجًا استراتيجيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، انطلاقًا من الموسم المقبل.

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