الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة على ميناء البريقة النفطي وتحذر بأن الإقفال سيكون له تداعياته على استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على ميناء البريقة النفطي لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعاهداتها اتجاه السوق النفطي.

وأضافت المؤسسة: في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط إنتعاشا كبيرًا نظراً لزيادة الطلب العالمي عليه، الأمر الذي تستغله كل الدول المنتجة لزيادة ايراداتها النفطية، يتعرض الخام الليبي لموجة اقفالات غير شرعية، سوف يكون لها بالغ الضرر على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط، بالاضافة إلى فقدان خزينة الدولة لفرص بيعية محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود قادمة.

وفي الختام حذرت المؤسسة الوطنية للنفط بأن إيقاف الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ستكون له تداعياته على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وخاصة المنطقة الشرقية إذ أن معظم المحطات الكهربائية تتغذى على الغاز المنتج من حقول الشركة.

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