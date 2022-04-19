الزايدي: منتجات “كيندر سوربرايس” خالية من التلوث ببكتيريا السالمونيلا

بنغازي 19 أبريل 2022 (وال)- أكد مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ببنغازي المهندس محمود الزايدي، خلو السوق المحلي من منتجات شركة فريرو الحاملة للعلامة التجارية kinder surprise max ملوثة ببكتريا السالمونيلا.

وقال الزايدي – في تصريح لوكالة الأنباء اللييبة – إنه لا مانع من تداول منتجات داخل السوق المحلي، شريطة المحافظة على المناولة والتخزين الجيد.

وأضاف الزايدي : “لقد تم سحب عينات من مختلف منتجات شركة فريرو المتداولة محليًا؛ من أماكن مختلفة من مدينة بنغازي وضواحيها، وتم اخضاعها لتحليل الجرثومي وبينت النتائج خلوها من بكتريا السالمونيلا، ولا وجود لأي نوع ملوث يُهدد أمن وسلامة المستهلك الغذائية”.

هذا وقد تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخ من مراسلات الرقابة على الأغذية والأدوية، للجهات المعنية بالخصوص لإخطارها بسلبية نتائج الفحص، من ضمنها بلدية بنغازي وجهاز الحرس البلدي. (وال) هــ ش/ ر ت

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