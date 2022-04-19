شركة البريقة تُوقف بيع وقود الطيران لشركتي الخطوط الليبية والأفريقية

البريقة 19 أبريل 2022 (وال)- أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم الثلاثاء، عن توقف بيع وقود الطيران لشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية.

وعزت البريقة السبب – في بيان – إلى تأخر هذه الشركات في سداد المستحقات المالية المقدرة بالملايين، نظير سحبها الوقود؛ الأمر الذي يعد مخالفًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأشار البيان إلى أن عدم دفع أقساط المستحقات المالية يعد مخالفة قانونية، ويتسبب في إضرار جسيم بالمال العام، موضحة عدم التزام شركتيْ الطيران بالاتفاق المبرم مع اللجنة العليا للديون التابعة لشركة البريقة بشأن سداد الدفعات المالية مقابل الخدمات.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها أنها ناشدت في العديد من المخاطبات الشركتين، ومصلحة الطيران المدني؛ لايفاء التزامتهم وسداد الديون المتراكمة، الأمر الذي يضطرها لإيقاف تزويدهما بالمحروقات لعدم التزامهم بالاتفاقية السداد المُبرمة مسبقًا. (وال) هــ ش / ر ت

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