“عون” يبحث تداعيات إقفال الإنتاج على قطاع النفط بالخصوص وعلى الدولة الليبية عموماً

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الثلاثاء، بالمدراء العامون ومدراء الإدارات بالوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة تداعيات إقفال الإنتاج على قطاع النفط بالخصوص وعلى الدولة الليبية عموماً، كما تطرق الوزير إلى النتائج المترتبة على إيقاف الإنتاج وأهمها: التأثير السلبي على المكامن النفطية والمعدات والتسهيلات السطحية، إلى جانب انقطاع الغاز على محطات توليد الطاقة والذي بدوره سيؤثر على إنتاج الطاقة الكهربائية وانقطاعها على المدن الليبية وقد يكون كامل في بعض المناطق وهذا سيزيد من معاناة المواطن.

ونوقش أيضاً انخفاض عائدات النفط المالية في فترة تشهد فيها أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً في السوق العالمية.

وفي ختام الاجتماع أصدر وزير النفط قرار بتشكيل لجنة تتولى التواصل مع الجهات المتسببة في الإقفالات بالمواقع النفطية، ومناقشتها ومحاورتها بغية إيجاد حلول سريعة لإعادة فتح النفط من جديد دون أي شروط، مع توضيح تبعات هذه الأزمة للرأي العام، لما تسببه من أضرار بالمكامن والبنية التحتية والتسهيلات السطحية للمنشآت النفطية.

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