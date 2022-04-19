رئيس مجلس النواب يطالب كافة الجهات بإيقاف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية والتعامل مع الحكومة التابعة له دون غيرها

أصدر رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” كِتاباً اليوم الثلاثاء 19 أبريل إلى كُلٍّ مِن: رئيس المجلس الأعلى للقضاء، النائب العام، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد.

مطالباً فيه جميع المؤسسات و الإدارات و المصالح و الشركات العامة و الخاصة و كذلك البعثات الدبلوماسية بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية -حسب وصفه-، بموجب قرار مجلس النواب القاضي بإنتهاء ولايتها بتاريخ 2022/12/24م ، وكذلك قرار مجلس النواب رقم ( 10 ) لسنة 2021م بشأن سحب الثقة منها.

والعمل على إقفال و تجميد كافة سجلات القرارت و الدفاتر الخاصة بالصادر و الوارد المتعلقة بمراسلات الحكومة منتهية الولاية، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية التابعة لمجلس النوّاب دون غيرها باعتبرها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفق قرار مجلس النواب سالف الذكر.

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