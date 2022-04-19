التعليم العالي بالوحدة الوطنية توضح آخر مستجدات صرف منحة المعيدين والموظفين

نوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية رؤساء الجامعات الليبية المتأخرة حتى الآن بصرف المكافأة المالية الخاصة بالموظفين والمعيدين والتي تم التعميم عليها خلال الأشهر الماضية ، بضرورة صرف منحة بقيمة مرتب شهرين لكافة المعيدين والموظفين خلال هذا الشهر.

وقالت الوزارة: وصلت لدينا عدد من البلاغات بوجود هذه المخصصات المالية في إدارات عدد من الجامعات التي ترفض صرفها لمستحقيها .

ودعت الوزارة ممثلي نقابة الموظفين بالجامعات الليبية بمتابعة تنفيذ صرف هذه المنح وذلك بتشكيل لجان تنسيق مع الإدارات المالية بالجامعات .

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