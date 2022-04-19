البنك الدولي: انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلى 3,6%

رجح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، خفض نمو الاقتصادي العالمي إلى 3,6% مقابل 6,1% العام الماضي.

وحذر التقرير من ارتفاع مستويات التضخم العام سنة 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية لما لها تداعيات على اقتصادات الدول، متوقعاً أن تبلغ 5,7٪ في الدول المتقدمة و8,7 %في اقتصادات الدول النامية.

وأشار التقرير إلى إمكانية أن تتسبب الحرب الدائرة في انكماش اقتصاد أوكرانيا بنسبة 35 % مقابل تراجع قدره 8,5% على صعيد الاقتصاد الروسي.

وتعيش موسكو وكييف اللتان تغطيان حاجة ثلث العالم من الحبوب على وقع حرب منذ فبراير الماضي، نتجت عنها زيادة في أسعار عقود الحبوب و بعض السلع بينها زيت الطهي والدقيق.

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