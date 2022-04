أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب وتعطل الإمدادات

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% مع ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، في تعاملات متقلبة مع قلق المستثمرين بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب ومخاوف من نقص الإمدادات العالمية، وذلك بعد أن أوقفت ليبيا بعض الصادرات ومع استعداد المصانع في شنغهاي لإعادة التشغيل بعد إغلاق بسبب كوفيد-19.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بـ5.22% وسجلت عند التسوية 107.25 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس بـ5.22% وسجلت عند التسوية 102.56 دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات شبكة “CNBC”.

هذا وتعرضت الأسعار لضغوط مع تداول الدولار عند أعلى مستوى له في عامين، كما كانت المخاوف بشأن نمو الطلب في بؤرة الاهتمام قبل إصدار صندوق النقد الدولي لتقرير توقعات الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء.

وجاء انخفاض الأسعار اليوم الثلاثاء في أعقاب ارتفاع بأكثر من 1% أمس الاثنين، عندما سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ 28 مارس بسبب تعطل إمدادات النفط الليبي.

