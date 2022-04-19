الحرس في طبرق يضبط 2000 علبة “جيلي” بها مواد محظورة بناء على طلب رقابة الأغذية

أخبار ليبيا-خاص

ضبطت جهاز الحرس البلدي طبرق كميات كبيرة من السلع المحظورة من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية طبرق داخل المحلات التجارية.

وقال، مصطفى عوض زاكي، رئيس وحدة الإعلام بمديرية الحرس البلدي طبرق، لأخبار ليبيا 24، إنه “تم ضبط أكثر من 2000 علبة “جيلي” نوع دريم داخل عدد المحلات التجارية بالمدينة خلال الجولات الرمضانية”.

وأضاف، أن ذلك جاء “بناء على الكتاب الصادر من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية طبرق بخصوص وجود مواد حافظة والوان محظورة في مادة (الجيلي) نوع دريم صناعة مصرية” . وأوضح، أن الألوان المحظورة هي: (E102-E122-E123).

كما أكد زاكي، أن الدوريات ضبطت عينات من عجينة السكر وبها نفس المواد المحظورة.

ويتم دخول هذه المواد المحظورة عن طريق منفذ أمساعد بطرق غير شرعية. ولا تمر على مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالمنفذ.

وناشد جهاز الحرس البلدي، المواطنين بالمساعدة في الإبلاغ عن وجود هذه المواد بالمحلات التجارية. وأكد أن الحملات مستمرة ومكتب الإصحاح البيئي متعاون خلال هذه الحملة.