اخر اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثـلاثاء

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم الثلاثاء استمرار ارتفاعها في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس عند الساعة الثامنة مساءاً بـ 5.0150 دينار، مسجلاً تراجعاً مسائياً طفيفاً، عقب الاحداث والتطورات المتسارعة بشأن حقول النفط والمؤاني النفطية والاوضاع السياسية في العاصمة طرابلس.

وتداول التجار الدولار الامريكي على صعيد الحوالات الخارجية عند 5.0225 دينار.

وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني استقراره من جديد حيث بلغت قيمته 6.53 دينار للبيع و6.49 للشراء، فيما استقر سعر صرف اليورو الذي بلغت قيمته 5.385 دنانير بالعاصمة طرابلس و5.395 دينار في مدينة بنغازي.

أما على صعيد العملات العربية، فقد استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,65 دينارًا.