اقتصاد

خاص.. هل هناك بوادر لوقف زيادات قطاع التعليم بحسب قانون رقم 4 .. المالية تُجيب!

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية “عمر بسيسة” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حيال مرتبات قطاع التربية والتعليم مما شملتهم الزيادة بحسب قانون 4 سنة 2018

حيث أكد أن زيادات المرتبات مستمرة ولا يوجد أدنى شك بوقوفها ..

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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