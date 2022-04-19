خاص.. هل هناك بوادر لوقف زيادات قطاع التعليم بحسب قانون رقم 4 .. المالية تُجيب!

أكد رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية “عمر بسيسة” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حيال مرتبات قطاع التربية والتعليم مما شملتهم الزيادة بحسب قانون 4 سنة 2018

حيث أكد أن زيادات المرتبات مستمرة ولا يوجد أدنى شك بوقوفها ..

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