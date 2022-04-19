خاص.. هل هناك بوادر لوقف زيادات قطاع التعليم بحسب قانون رقم 4 .. المالية تُجيب!

أكد رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية “عمر بسيسة” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حيال مرتبات قطاع التربية والتعليم مما شملتهم الزيادة بحسب قانون 4 سنة 2018
حيث أكد أن زيادات المرتبات مستمرة ولا يوجد أدنى شك بوقوفها ..
أكد رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية “عمر بسيسة” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حيال مرتبات قطاع التربية والتعليم مما شملتهم الزيادة بحسب قانون 4 سنة 2018
حيث أكد أن زيادات المرتبات مستمرة ولا يوجد أدنى شك بوقوفها ..
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