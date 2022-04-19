خاص.. “العابد” لصدى: هذه تفاصيل مشروع الطاقة مع الشركة الأمريكية وأسباب إعتمادنا لها

صرح وزير الاقتصاد والتجارة المكلف “علي العابد” لصحفية الصدى الاقتصادية بخصوص مشروع الطاقات المتجددة قائلا:اجتمعنا اليوم بحضور الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وجهاز الطاقات المتجدّدة مع شركة أمريكية متخصصة في توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية، وهو مشروع غير تقليدي كسابقه حيث يُستخدم فيه مادة الهيدروجين لإنتاج الطاقة وأيضاً توريد المياه الصالحة للشُرب.

وتابعَ بالقول: أن المشروع سيوّفر الكثير من الطاقة الناتجة عن موارد متجددة ستساهم في إنعاش الاقتصاد الليبي المرتكز على النفط فقط في مجال الطاقة الذي يُعتبر مورد طبيعي نابض وغير قائم باستمرار، لذلك علينا البحث عن مصادر بديلة في البلد لدعم الاقتصاد والصناعة.

كما أضاف قائلا: الإخوة في هيئة الاستثمار على تواصل مستمر مع الشركة الأمريكية المعنيّة بهذا الشأن، وهذه الشركة لديها مشروع ناجح في دولة المغرب لذلك قمنا بدعوتهم للاجتماع معنا كوزير للاقتصاد المُكلّف بشأن دعم هذه الخطوة المُهمّة لتكون من أبرز روافد الاقتصاد الليبي، واعتمدنا الشركة الأجنبية لأنها تملك الإمكانيات لإنتاج 500 ميجا وات من الطاقة.

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