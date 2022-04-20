خاص.. هيئة الاستثمار لصدى: سنعقد اجتماعات هامة بخصوص عرض الشركة الأمريكية المتخصصة بتوليد الطاقة الكهربائية

قال مدير العام للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار “عبدالعزيز الشاوش” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية: شاركت في اجتماع اليوم مع الشركة الأمريكية المتخصصة في توليد الطاقة الكهربائية وتبخير مياه البحر وكان هذا الاجتماع للاستماع للعرض المقدم من الشركة،وبحضور المختصين سواء الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وهيئة الطاقات المتجددة ووزير الاقتصاد وبعض الخبراء المختصين في مجال الطاقات المتجددة.

وأضاف بالقول: حددت بعض الاجتماعات من الممكن أن تكون غداً مع رئيس شرمة الكهرباء ووزارة الثروة المائية والمؤسسة الوطنية للنفط بخصوص الاستماع للاشتراطات في كل قطاع لاستخلاص هذه الطاقة.

كما تابع بالقول: سيساهم هذا المشروع في توفير الطاقة وخاصة توليد الكهرباء وأيضاً ستكون هذه الطاقة نظيفة ومتجددة، والآن العالم يتوجه إلى الكهرباء النظيفة أو البديلة بالإضافة إلى كل ما يتم توفير طاقات بديلة عن النفط سيكون النفط للبيع ويحقق أرباح أكثر.

وقد ختم حديثه قائلاً : هذا المشروع يستخدم في تقنية جديدة لذلك من الصعب أن نحدد متى سيكون المشروع موجود على الأرض الواقع، لأنه ستكون هناك مرحلة دراسة للمشروع في كل القطاعات لذلك علينا أن نكون حرصين أن نأخذ الرأي الفني للقطاعات وأيضا الشركة ستدرس الاشتراطات من الجانب الليبي وتكون هناك جلسة عمل لأخذ الموافقات.

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