عاجل.. من ضمنها ارتفاع الدولار.. الدبيبة يكشف آثار قفل النفط ومن وراءه بالتفصيل

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” : ندين بشدة الاعتداء على المرافق النفطية وتوقيف انتاج النفط وتصديره فهو تكرار لعمل اجرامي كرهه كل الليبيين ودفعه غالياً من معيشة ومستقبل أبناءه .

وهذا العبث لقدر الله سيصحبه الكثير من المشاكل ارتفاع منفلت في شراء العملة الأجنبية وسعر البضائع والمواد الغذائية وتذاكر السفر ومصيره في العلاج بالخارج وتعطل لنفقة الطلبة الدارسين بالخارج وهو تكرار لفترة معيشية صعبة .

وقال إن الفاعل الحقيقي وراء هذا العمل هم نفسهم الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد وترفض الإنتخابات من خلال التكمين بسلطة إنتقالية جديدة وعندما فشلو في ذلك أوقفو النفط وتصديره ليستمرو في إذلال الشعب وفرض آمر واقع عليه بالابتزاز والتضييق على معيشته .

وطالب النائب العام بفتح تحقيق فوري في هذا الاعتداء على الوطن مع كل من تورط فيه كما أنني وجهت الأجهزة الأمنية والعسكرية بإتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتعامل مع هذه الأزمة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية