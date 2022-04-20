بلومبيرغ: تراجع الإنتاج النفطي الليبي بمقدار نصف مليون برميل يوميا

قال مسؤول نفطي، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة “بلومبيرغ”، إن إنتاج ليبيا من النفط انخفض بنحو نصف مليون برميل ليتراجع إلى 800 ألف برميل يوميًا، بعد موجة الإغلاقات التي شملت عددًا من الحقول والموانئ النفطية في البلاد.

جاء ذلك بعد إغلاق أكبر حقل نفطي في البلاد، الاثنين، وهو حقل الشرارة غرب البلاد، والذي يضخ 300 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى حقل الفيل القريب والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 65 ألف برميل، من قبل محتجين طالبوا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بالاستقالة.

وقد أعلنت الشركة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة وعلقت الشحنات من ميناء البريقة النفطي بعد أن أجبره محتجون على الإغلاق، الاثنين، وفقًا لما صرحت به المؤسسة عبر منشور لها، الثلاثاء، كما أعلنت حالة القوة القاهرة بحقل الشرارة النفطي، للسبب ذاته.

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