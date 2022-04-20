“الدبيبة”: المشروعات المستمرة الآن يتم تمويلها بمخصصات السنة الماضية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بأن إيقاف إنتاج النفط وتصديره سبقه تجميد للميزانية العامة من قبل رئاسة مجلس النواب لتعطيل المشروعات التي انطلقت في كل أنحاء ليبيا، وأن ميزانية التنمية في ليبيا معطلة منذ 4 أشهر بإجراءات تعسفية غير قانونية.

وأضاف “الدبيبة” بالقول: المشروعات المستمرة الآن بمختلف المدن الليبية يتم تمويلها بمخصصات السنة الماضية.كما خاطب كل المعرقلين للحياة في ليبيا بأن يتخلوا عن المناكفة والصرعات التي يربون افتعالها من جديد .

ختاماً أكد “الدبيبة” بأنه سيقوم بحديث خاص للشعب الليبي خلال الأيام القادم عن الانتخابات والمسائل التي تعرقلها .

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