“باشاغا”: بإمكان ليبيا التعويض عن الغاز الروسي ولكن هذه الشروط

قال رئيس وزراء الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا لصحيفة تليغراف البريطانية اليوم الثلاثاء إن ليبيا يمكن أن تزود المملكة المتحدة بالموارد التي تحتاجها إذا ساعد الغرب في إعادة بناء بلاده بعد سنوات من الحرب

وأكد باشاغا إن ليبيا يمكن أن تساعد في تعويض النقص في النفط الروسي إذا ساعد الغرب البلاد على التعافي من سنوات الحرب.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال الروابط التجارية التي تم تأسيسها تحسين حياة الشعب الليبي وتوفير الموارد التي نعرف أن أوروبا والعالم بحاجة إليها

وأضاف باشاغا إن المملكة المتحدة لا تزال بإمكانها المساعدة في إعادة بناء ليبيا حيث قال: “أعطونا الأمل وأعطونا فرصة” والاستثمار والدعم اللازمين ويمكننا تحويل ليبيا إلى دولة قومية بارزة وركيزة من ركائز المجتمع الدولي.

وبحسب الصحيفة البريطانية إن باشاغا رفض فكرة قوات حفظ السلام لكنه قال إن الغرب يجب أن يوفر التكنولوجيا والخبرة للمساعدة في تأمين الحدود البرية والبحرية لليبيا.

كما أشار إلى أن هذا من شأنه أن يساعد في منع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

ودعا باشاغا المملكة المتحدة إلى استخدام نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي لضمان إعادة إعمار ليبيا.

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