المؤسسة الليبية للاستثمار تعقد اجتماعها الأول للعام 2022م

عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار اجتماعها الأول لسنة 2022م على مستوى مجموعة شركاتها المنتشرة عبر العالم، بحضور ممثلي عن أكثر من 120 شركة من مدراء عامون ومحاسبين وماليين من مختلف الشركات العاملة خارج ليبيا.

كما خلص هذا الاجتماع إلى تأكيد مجموعة الشركات على تنفيد إستراتيجية المؤسسة الرامية إلى الحوكمة والإصلاح الإداري والشفافية، والتأكيد على مبدأ الشفافية والامتثال لنظام العقوبات.

كذلك توحيد اللوائح والسياسات المحاسبية، ودعم تنفيذ مشروع القوائم المالية المجمعة للمؤسسة وفق المعايير الدولية للإبلاغ المالي IFRS، وإعداد كوادر فنية مؤهلة لإعداد القوائم المالية المجمعة بشكل دوري .

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