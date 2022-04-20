ارتفاع أسعار النفط مع إعلان القوة القاهرة بميناء البريقة

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أدى إعلان، المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي، يوم الثلاثاء، إلى زيادة المخاوف بشأن الإمداد العالمي، حيث قالت المؤسسة إنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه سوق النفط.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمئة، اليوم الأربعاء، مستعيدة بعض خسائرها خلال الجلسة السابقة بفعل مخاوف بشأن الطلب على الطاقة بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي.

وقوبلت مخاوف الطلب بتوقعات أكثر صرامة للإمدادات بعد العقوبات المفروضة على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم والمورد الأوروبي الرئيسي، بعد غزوها لأوكرانيا.

أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 96 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 108.21 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق، والتي تنتهي يوم الأربعاء، 1.19 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 103.75 دولار للبرميل. وزاد عقد الشهر الثاني 1.18 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 103.23 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين 5.2 بالمئة في تعاملات متقلبة يوم أمس الثلاثاء، حيث هبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 5.8 دولار، أو 5.2 بالمئة، إلى 107.28 دولار للبرميل. وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 5.7 دولار، أو 5.28 بالمئة، إلى 102.50 دولار للبرميل.

وخفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة. مستشهدا بالتأثيرات الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا، وحذر من أن التضخم أصبح الآن “خطرا واضحا وقائما” للعديد من البلدان.

وأنتجت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، المعروفين باسم أوبك+ 1.45 مليون برميل يوميًا. دون أهدافها الإنتاجية في مارس، حيث بدأ الإنتاج الروسي في التراجع في أعقاب العقوبات التي فرضها الغرب.

وأظهر تقرير أن روسيا أنتجت نحو 300 ألف برميل يوميا دون المستوى المستهدف. في مارس عند 10.018 مليون برميل يوميا بناء على مصادر ثانوية.

وأدت حالات انقطاع أخرى إلى زيادة المخاوف بشأن الإمداد. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الثلاثاء، حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي. وقالت المؤسسة “إنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه سوق النفط”.

المصدر: رويترز