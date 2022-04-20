تحذيرات أميركية من تأثير الحرب بأوكرانيا على حياة الملايين حول العالم

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء قد يهددان 10 ملايين شخص حول العالم بالعيش في فقر مدقع.

ودعت بلين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على هامش اجتماعات الربيع، إلى إيجاد حلول للفئات الأكثر ضعفا من خلال دعمهم بشبكات الأمان الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم للمزارعين الصغار حتى يتمكنوا من مواصلة الإنتاج إلى جانب الابتعاد عن فرض قيود على التصدير.

وأعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الثلاثاء، عزم البنك تقديم مساعدات طارئة بقيمة 170 مليون دولار على امتداد 15 شهرًا للدول المتضررة اقتصاديا بسبب الحرب، محذرًا من تفاقم أزمة الديون بالنسبة للدول الفقيرة والنامية في ظل الزيادات المفاجئة في أسعار الطاقة والغذاء.

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