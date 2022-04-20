اقتصاد

تحذيرات أميركية من تأثير الحرب بأوكرانيا على حياة الملايين حول العالم

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء قد يهددان 10 ملايين شخص حول العالم بالعيش في فقر مدقع.

ودعت بلين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على هامش اجتماعات الربيع، إلى إيجاد حلول للفئات الأكثر ضعفا من خلال دعمهم بشبكات الأمان الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم للمزارعين الصغار حتى يتمكنوا من مواصلة الإنتاج إلى جانب الابتعاد عن فرض قيود على التصدير.

وأعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الثلاثاء، عزم البنك تقديم مساعدات طارئة بقيمة 170 مليون دولار على امتداد 15 شهرًا للدول المتضررة اقتصاديا بسبب الحرب، محذرًا من تفاقم أزمة الديون بالنسبة للدول الفقيرة والنامية في ظل الزيادات المفاجئة في أسعار الطاقة والغذاء.

 

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قناة 218 الليبية

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