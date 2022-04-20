“الرعيض” يؤكد على ضرورة اتخاد قرارت عاجلة من قبل الحكومة لدعم الإنتاج المحلي

قام رئيس مجلس إدارة الاتحاد العاك لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض بالمشاركة في الجلسة الحوارية التى كانت بعنوان الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الاقتصاد الليبي والتى ينظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي حيث تم في هذه الحوارية الاستماع إلى عديد الكلمات وعرض عن الخطة التى أعدها المجلس.

وفي هذا الصدد أكد الرعيض على ضرورة اتخاد قرارت عاجلة من قبل الحكومة لدعم الإنتاج المحلي وخاصة في مجال الزراعة والصناعة ودعم القطاع الخاص ومنحه التسهيلات البنكية اللازمة لزيادة الإنتاج خاصة في مجال الحبوب والأعلاف والتركيز على استخدام العلم والتكنولوجيا للحصول على الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة خاصة في الجنوب الليبي.

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