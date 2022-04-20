«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 20 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 20 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7153 دينار، مسجلاً انخفاضا طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0977 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1389 دينار، والدولار الكندي 3.7459 دينار ليبي، والليرة التركية 0.3217 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2574 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2838 دينار، والدينار التونسي 1.5573 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4798 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 20 ابريل 2022: