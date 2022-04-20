خاص .. الجبو: ليبيا تخسر أكثر من 35 مليون دولار يومياً جراء إقفال الحقول وينبغي ألاّ يُستخدم هذا القِطاع في صراعٍ على السُلطة

صرح المستشار الاقتصادي “وحيد الجبو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: إقفال الحقول بالمنطقة الغربية منها حقل الفيل الذي ينتج حوالي 70 ألف برميل، وكذلك حقل الشرارة الذي ينتج في أكثر من 340‪ ألف برميل، يعتبر خسارة للاقتصاد الليبي، لأنّ ليبيا يومياً تخسر بسبب الإقفال حوالي 35 مليون دولار ونحن في أشد الحاجة لهذه الأموال.

وأضاف الجبو قائلاً: هناك قفل أيضاً لميناء الزويتينة قد أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط عن طريق ما يمسى بالقوة القاهرة وهذا يضر بالاقتصاد الليبي، وهناك الكثير من منظمات المجتمع المدني وخبراء الاقتصاديين قد طالبو بإبعاد قطاع النفط عن أي مناكفة سياسية، وبالتالي لا يجب أن يستخدم القطاع في صراع على السلطة أو أي صراعات سياسية أخرى، لأنه يأتي بنتائج سلبية جداً على الاقتصاد الليبي وخاصة في هذه السنوات التي يعاني منها الاقتصاد الليبي من عدم الاستقرار لأكثر من عشرِ سنوات، ونتمنى أن كل المؤسسات الاقتصادية يعاد توحيد ها في أقرب وقت وينتهي الإنقسام في هذه المؤسسات، وبالتالي ينتهي الإنقسام السياسي حتى نتمكن من إعادة بناء وتأسيس الدولة الليبية.

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