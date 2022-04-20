اقتصاد

الغول: إغلاق النفط يعني خنق الدولة والسكان في ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر المتخصص في قطاع النفط أحمد الغول من أن وقف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا يهدد بعودة الأزمة إلى المربع الأول، مشيرًا إلى أن وضع البنية التحتية النفطية بشكل عام صعب للغاية.

وأضاف الغول، في حديث له مع وكالة “نوفا”، أن إغلاق النفط الذي يعد المورد الوحيد لليبيا يعني خنق الدولة والسكان وضياع المصالح العامة والخاصة، مؤكدًا أنه أصبح من الضروري أن يفهم الناس مدى خطورة عمليات الإغلاق وعواقبها.

وحثّ الغول على اغتنام فرصة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قد لا تتكرر للاستفادة من الإيرادات الإضافية، معتبرًا أن عمليات الإغلاق في حقيقتها هي تدخلات خارجية؛ من أجل فرض أجندة معينة من خلال فاعلين محليين.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك