الغول: إغلاق النفط يعني خنق الدولة والسكان في ليبيا

حذر المتخصص في قطاع النفط أحمد الغول من أن وقف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا يهدد بعودة الأزمة إلى المربع الأول، مشيرًا إلى أن وضع البنية التحتية النفطية بشكل عام صعب للغاية.

وأضاف الغول، في حديث له مع وكالة “نوفا”، أن إغلاق النفط الذي يعد المورد الوحيد لليبيا يعني خنق الدولة والسكان وضياع المصالح العامة والخاصة، مؤكدًا أنه أصبح من الضروري أن يفهم الناس مدى خطورة عمليات الإغلاق وعواقبها.

وحثّ الغول على اغتنام فرصة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قد لا تتكرر للاستفادة من الإيرادات الإضافية، معتبرًا أن عمليات الإغلاق في حقيقتها هي تدخلات خارجية؛ من أجل فرض أجندة معينة من خلال فاعلين محليين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية