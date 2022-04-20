اقتصاد

تونس: قرض بـ 700 مليون دولار من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّع البنك المركزي التونسي اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية 2022.

وأوضح المركزي أن نسبة الفائدة من القرض بلغت 5,76% ومن المقرر سداده على سبع سنوات تشمل فترة سماح لسنتين.

ووقع الاتفاقية كل من محافظ البنك المركزي مروان العباسي وجورج إيلومبي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في القاهرة.

يشار إلى أن تونس وقّعت مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير اتفاقية قرض بقيمة 400 مليون دولار في السادس من أبريل الجاري لدعم الأسر الفقيرة؛ من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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