خاص .. مدير الشركة الأمريكية المختصة في طاقة المياه يصرّح حيال الاجتماع مع وزير الاقتصاد المُكلّف وتفاصيل مشروعها في ليبيا

صرح مالك و مؤسس شركة الأمريكية المختصة بطاقة المياه “sustainable. green. sun fueled” “مايكل لانر”لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا: لقد كان اجتماعاً جاداً ومهم جداً بالنسبة لنا وأتمنّى أن يكون كذلك بالنسبة للطرف الليبي، الأهم في اجتماعنا هذا للجميع هو أنّه قد تم فهم التقنية الجديدة القادمة التي ستكون أكثر فعالية من الطرق القديمة في مجال الطاقات المتجددة”.

وحول تفاصيل مشروع الشركة صرّح “لانر” بقوله:”نوّد أن نبدأ بمشروع سعته 2000 ميجاوات قادر على تغذية مدينة كاملة، إلى جانب ذلك سنسعى لإنتاج 300 ألف لتر من مياه الشرب الناتجة عن تحلية ومعالجة مياه البحر يومياً”.

وأضاف بالقول:”أعتقد أنه من اللازم أن يبدأ هذا المشروع وغيره من مشاريع الطاقات المتجددة في أسرع وقت داخل ليبيا”.

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