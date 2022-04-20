الليبية للاستثمار تؤكد على الالتزام بمبدأ الشفافية والإصلاح الإداري

عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار اجتماعها الأول لعام 2022 على مستوى مجموعة شركاتها المنتشرة عبر العالم.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على تنفيذ استراتيجية المؤسسة الرامية إلى الحوكمة والإصلاح الإداري، والشفافية، بالإضافة إلى دعم تنفيذ مشروع القوائم المالية المجمعة للمؤسسة وفق المعايير الدولية للإبلاغ المالي IFRS، حسب ما جاء في منشور للمؤسسة على صفحتها الرسمية.

كما نتج عن الاجتماع مجموعة توصيات وقرارات تمثل أهمها بإعداد كوادر فنية مؤهلة لإعداد القوائم المالية المجمعة بشكل دوري، إضافة للتأكيد على مبدأ الشفافية والامتثال لنظام العقوبات، وتوحيد اللوائح والسياسات المحاسبية على مستوى المجموعة.

يذكر أن الاجتماع قد تم بحضور ممثلين عن أكثر من 120 شركة من مدراء عامين ومحاسبين وماليين من مختلف الشركات العاملة خارج ليبيا.

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