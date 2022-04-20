نورلاند يحث الكبير على حماية عائدات النفط من الاختلاس

أكد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند ،خلال مكالمة هاتفية مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. أن بلاده تشارك الليبيين قلقهم من إمكانية تحويل الأموال لدعم أغراض سياسية حزبية أو تقويض السلام والأمن في ليبيا .

وحث السفير ونائب مساعد وزير الخزانة ماير مصرف ليبيا المركزي على حماية عائدات النفط الليبية من الاختلاس. لإعادة بناء الثقة في المؤسسة والمساهمة في الاستقرار.

مكالمة السفير نورلاند ووزارة الخزانة الأمريكية مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. #ليبيا النص الكامل: https://t.co/CU1UOpa7Gz pic.twitter.com/MM5KTybZ0x — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) April 20, 2022

وجدّد المشاركون خلال هذه المكالمة التأكيد على الأهمية البالغة لتوفير الدعم المالي لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط. حتى مع استمرار المناقشات في محاولة للتوصل إلى اتفاق واسع بشأن النفقات الحكومية الأخرى. كما عبّر السفير نورلاند عن قلقه بشأن توقف نصف إنتاج النفط الليبي.

وأوضح السفير نورلاند “أنّ الاضطرابات القسرية والممتدة في إنتاج النفط تؤدّي إلى خلق ظروف عصيبة للشعب الليبي. بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل إمدادات المياه، ونقص الوقود. وتدمير البنية التحتية للنفط، ممّا يهدّد مستقبل قطاع الطاقة الليبي وقدرته على الاستمرار في توليد الإيرادات لصالحه.”

وأكّد السفير على أنّ الشعب الليبي يستحق الحصول على الرواتب والدعم بشكل منتظم خاصة في شهر رمضان المبارك. ولمواجهة ارتفاع الأسعار نتيجة حرب روسيا غير المبرّرة على أوكرانيا، كما يستحق الحصول على خدمات عامة موثوقة.