“صنع الله ” يتابع سير عمل شركة البريقة لتسويق النفط

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم اجتماعًا برئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط ” إبراهيم أبوبريدعة” بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بطرابلس.

وقد استمع “صنع الله” للخطوات التنفيذية على خطة اعمال وبرامج الصيانة في بعض المواقع، والبرامج والأنشطة الحالية و المستقبلية للشركة

خاصة التي اتخذتها الشركة في مشروع تحوير خزانات الزيت الثقيل بمستودع جنزور النفطي لتصبح خزانات وقود ديزل، بالإضافة الى إطلاعه على برامج و خطط تنصيب وحدات تعبئة اسطوانات غاز الطهي المنزلي الفورية التي نجحت الشركة في تنصيبها محليا في عدة بلديات و بأيادي مهندسي و فنني البريقة.

كما تحدث رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عن أنه من أولويات عمل البريقة هو الإهتمام بتنفيذ المشاريع الكبرى ، و تحقيق مستهدفات البريقة بالعمل على عمليات التوسعـــة وإنشاء المستودعات وزيادة السعــــــات التخزينية و استحداث النقطة العائمة بمشروع مستودع جنزور النفطي وغيره من المشاريع الإستراتيجية رغم التحديات وشح الموارد المالية التي تحتاجها الشركـة، وأضاف إبراهيم أن برامج الشركة و انشطتها المستهدفة سوف تضمن تحقيق أهدافها المتعلقة باستمرار المحافظة على سلامة العمليات التشغيلية والرفع من القدرة الإنتاجية و السعة التخزينية.

وأكد صنع الله على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة المتبعة داخل المواقع النفطية، وطالب لجنة إدارة الشركة بأن تكون لعملية تنفيذ هذه الإجراءات أولوية قصوى من قبلهم من أجل حماية العاملين داخل مواقع العمل و الحد من الحوادث.

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