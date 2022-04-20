تراجع طفيف للدولار.. اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم الاربعاء تراجعاً طفيفاً في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس مساء اليوم بـ 4.9950 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً عقب ارتفاعه خلال الايام الماضية عقب الاحداث والتطورات المتسارعة بشأن حقول النفط والمؤاني النفطية والاوضاع السياسية في العاصمة طرابلس.

وتداول التجار الدولار الامريكي على صعيد الحوالات الخارجية عند 5.0025 دينار.

وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني تراجعاً طفيفاً حيث بلغت قيمته 6.52 دينار للبيع و6.49 للشراء، فيما سجل سعر صرف اليورو تراجعه هو الاخر وبلغت قيمته 5.375 دنانير بالعاصمة طرابلس و5.380 دينار في مدينة بنغازي.

أما على صعيد العملات العربية، فقد استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,65 دينارًا.