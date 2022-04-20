الشركة العامة للكهرباء تتفق مع عمداء البلديات للحد من ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية

التقى مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المهندسين ظهر اليوم الأربعاء مع أعضاء مجلس حكماء ليبيا وعدد من عمداء البلديات وذلك لمتابعة ومناقشة وضع الشبكة الكهربائية خلال فترة الذروة الصيفية القادمة.

كما تمَ مناقشة الصعوبات والاشكاليات التي تواجه الشركة خلال تلك الفترة، وتناول اللقاء ظاهرتي انتشار سرقة الأسلاك الكهربائية والاسراف في استخدام الإضاءة خاصة في المحال التجارية.

وقد تم الاتفاق على توحيد الجهود وتشكيل فريق عمل مشترك للحد من ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكل المناطق والبلديات وكذلك لمتابعة الاشكاليات والعقبات التي تواجه الشركة مع الجهات العامة والمسؤولة في الدولة.

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