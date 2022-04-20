البريقة تؤكد العمل على الرفع من السعات التخزينية لمستودعاتها

أكد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم أبو بريدعة، أن الشركة تعمل على مشاريع توسعة وإنشاء مستودعات وزيادة السعــــــات التخزينية، بالإضافة إلى استحداث النقطة العائمة بمشروع مستودع جنزور النفطي.

وأكد أبو بريدعة خلال لقائه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأربعاء، أن برامج الشركة وأنشطتها المستهدفة ستضمن تحقيق أهدافها المتعلقة باستمرار المحافظة على سلامة العمليات التشغيلية، والرفع من القدرة الإنتاجية والسعة التخزينية.

من جانبه شدد صنع الله على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة المتبعة داخل المواقع النفطية، مطالباً لجنة إدارة الشركة بأن تكون لعملية تنفيذ هذه الإجراءات أولوية قصوى من قبلهم، من أجل حماية العاملين داخل مواقع العمل.

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