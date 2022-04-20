الاقتصاد والتجارة تنسق مع شركة أميركية لاستغلال الطاقات المتجددة

خصص وزير الاقتصاد والتجارة المكلف علي العابد اجتماعه -الأربعاء- بمسؤولي القطاع وممثلين عن الشركة الأميركية SOLARCODE، لبحث الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقات المتجددة، وإمكانية تنفيذ مشاريع تسهم في تطوير القطاع وتُلبي احتياجات الطاقة محلياً وخلق فرص تصدير لها بالمنطقة.

ضم الاجتماع مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس جهاز الطاقات المتجددة، ومندوبين عن الشركة الأميركية المتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، ومديري إدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا تزخر بكمٍ هائل من الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، التي يسعى الخبراء والمهتمون بمستقبليات الطاقة في البلاد إلى استغلالها وإعطائها الأولوية، لإيجاد بدائل للطاقة النفطية، من أجل تطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني وقطاع الاستثمار، فيما يحول دون ذلك توحيد المؤسسات وتحديد الميزانيات اللازمة لهذا البديل الحيوي.

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