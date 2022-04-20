“صنع الله” يؤكد لوفد من الزاوية أن هناك العديد من المشاريع المستهدف تنفيذها لتطوير المصفاة

اجتمع رئيس مجلس الإدارة “مصطفى صنع الله” يوم الاربعاء بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بوفد من المجلس البلدي الزاوية، برئاسة “جمال عبدالناصر بحر” عميد البلدية، وأعضاء المجلس البلدي.

وقد تمَ خلال اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه من برامج التنمية المستدامة في المدينة، بالإضافة إلى إمكانية حل بعض المختنقات الأخرى، منها ما يتعلق باستكمال رصف بعض الطرق ومدى إمكانية دعم مركز تطوير المرأة بالمدينة، وصيانة وتجهيز مستوصف محلة عمرو بن عبدالعزيز.

كما أكد “صنع الله” على أن مدينة الزاوية هي احدى اهم مناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط و تحتضن ثلاثة شركات و بها اهم مصفاة عاملة بليبيا ، وستكون هناك العديد من المشاريع المستهدف تنفيذها لتطوير المصفاة و ايضا ضمن خطط المؤسسة و اطار المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ستقوم المؤسسة بتنفيذ من المشاريع التي تساهم في تحسين الخدمات للمناطق المجاورة للعمليات النفطية بالمدينة في حال توفر الميزانيات.

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