خبير في الشأن الروسي يكشف لصدى عن عمليات تهريب النفط الليبي لصالح رجال أعمال روس والليبيين

صرح الخبير في الشأن الروسي روسلان سليمانوف لصحيفة صدى الاقتصادية يوم الأربعاء إن بما يخص تهريب النفط الليبي لنركز على مجموعة فاغنر فإنها مخيفة جدا حيث أن الحكومة الروسية تنفي دائما دعمها ل فاغنر ولكن من المعروف بأنهم يشتركون في عمليات تهريب النفط لصالح رجال أعمال الروس والليبيين .

وأضاف سليمانوف لصدى الاقتصادية إن مجموعة فاغنر لديها الدعم الكبير من قبل الحكومة الروسية ولكن هذا الدعم غير رسمي وغير مستقر وبحسب التقارير من قبل المنظمات الدولية تشترك فاغنر فعليا في عمليات تهريب النفط الليبي.

وأشار سليمانوف إن هذه المجموعة لديها النفوذ والتأثير وتلعب دور كبير في ليبيا، كما أن من المعروف يوجد عدد كبير من الفقراء الروس ينضمون لهذه المجموعات من أجل النفط و الأموال.

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