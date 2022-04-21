اجتماع لمناقشة مدى إمكانية الاستفادة من المطورين العقاريين في إنجاح هذه المبادرة من خلال إستكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة

عُقد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ” أبوبكر الغاوي”، رفقة معالي وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، ووزير الشباب “فتح الله الزنّي”، وبحضور مصلحة التسجيل العقاري ومصلحة أملاك الدولة، مع شركات المقاولات والمطورين العقاري.

تناول الاجتماع مناقشة ومتابعة تنفيد مبادرة رئيس مجلس الوزراء والإجراءات اللاحقة بعد إطلاق منظومة التسجيل والبدء فعلياً في فرز الطلبات المقدمة والتي تجاوزت مليون وثلاثون ألف طلب للاستفادة من المبادرة، وأن عدد الطلبات المستوفية للبيانات والجاهزة للتقييم والفرز حالياً مايقارب ستمائة ألف طلب.

كما ناقش ما مدى إمكانية الاستفادة من المطورين العقاريين في إنجاح هذه المبادرة من خلال استكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة، وما مدى مقدرة شركات المقاولات والمطورين العقاريين وجديتهم للمساهمة في تنفيذ المبادرة، والتمويل الخاص بهذه المشاريع بين ضمان الدولة والبنوك التجارية.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس اللجنة الوزارية وزير الإسكان والتعمير على أهمية ودور القطاع الخاص في تنفيذ المبادرة، وأن هذا اللقاء لن يكون الأخير وستجتمع اللجنة الوزارية مع المزيد من شركات المقاولات والمطورين العقاريين بهدف توسيع دائرة المشاركة ولإدماج القطاع الخاص بصورة حقيقية في تنفيذ المبادرة.

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