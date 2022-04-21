اقتصاد

شمال أفريقيا يعلن عن إضافة منحة الأبناء عن الأشهر السابقة لسنة 2020م

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن مصرف شمال أفريقيا لكافة الزبائن بأنه قد شرع في إضافة منحة الأبناء عن شهر “يوليو – أغسطس – سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر ” لعام 2020، إلى حسابات الزبائن.

وأضاف المصرف سيتم إيصال رسائل نصية تفيذ بإضافة منحة الأبناء في حساباتكم في أقرب وقت.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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