شمال أفريقيا يعلن عن إضافة منحة الأبناء عن الأشهر السابقة لسنة 2020م

أعلن مصرف شمال أفريقيا لكافة الزبائن بأنه قد شرع في إضافة منحة الأبناء عن شهر “يوليو – أغسطس – سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر ” لعام 2020، إلى حسابات الزبائن.

وأضاف المصرف سيتم إيصال رسائل نصية تفيذ بإضافة منحة الأبناء في حساباتكم في أقرب وقت.

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