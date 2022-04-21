شمال أفريقيا يعلن عن إضافة منحة الأبناء عن الأشهر السابقة لسنة 2020م

أعلن مصرف شمال أفريقيا لكافة الزبائن بأنه قد شرع في إضافة منحة الأبناء عن شهر “يوليو – أغسطس – سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر ” لعام 2020، إلى حسابات الزبائن.
وأضاف المصرف سيتم إيصال رسائل نصية تفيذ بإضافة منحة الأبناء في حساباتكم في أقرب وقت.
أعلن مصرف شمال أفريقيا لكافة الزبائن بأنه قد شرع في إضافة منحة الأبناء عن شهر “يوليو – أغسطس – سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر ” لعام 2020، إلى حسابات الزبائن.
وأضاف المصرف سيتم إيصال رسائل نصية تفيذ بإضافة منحة الأبناء في حساباتكم في أقرب وقت.
أضف تعليقـك