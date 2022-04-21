خاص.. رئيس المنتدى الدولي الليبي التونسي يوضح دوره في تشجيع الاستثمار والتعاون المشترك بين البلدين

صرّح رئيس المنتدى الدولي الليبي التونسي “صلاح موسى” لصحيفة صدى الاقتصادية بقوله : المنتدى هو عبارة عن ملتقى اقتصادي للتعاون بين الدولتيْن الليبية والتونسية، يضم مجموعة من الشركات ورجال الأعمال والمؤسسات الاعتبارية وكذلك عدة بلديات من البلديْن، ونسعى للقاء آخر حيث كان اللقاء الأول يوم 11-12-13 من شهر مارس الماضي والآن نعد للقاء الثاني يوم 19-20-21-22 بمدينة جرجيس التونسية.

مُضيفاً:”وذلك لوضع اللبنة الأولى في مسألة الاتفاقيات بين البلديات في التعاون والاستثمار الاقتصادي في جميع المجالات للشركات العامة والخاصة ورجال وسيدات الأعمال”.

وتابع بالقول:”أيضاً تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين سواءً التي تم توقيعها في السنوات الماضية أو الآن في اللقاء الأخير لوزير الاقتصاد الليبي بنظيره التونسي، وكذلك تلك الموُقعَة مع دول المغرب العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط”.

“المنتدى مظلة تحمي المستثمر الليبي والتونسي، وهذا أول اجتماع لنا بمقر الشركة القابضة بالعاصمة طرابلس، ونحن نسعى لتحسين الظروف الاقتصادية بين المواطنين الليبيين والتوانسة، وتقديم فرص الاستثمار في جميع المجالات”.

خاتماً بقوله:”سنحاول المشاركة في حل مشكلة الازدحام عند المنافذ المشتركة وانتظار المواطنين بالساعات، وهناك الكثير من الأعمال التي سيتم الإعلان عنها”.

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