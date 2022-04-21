الكبير يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الأربعاء في اجتماعات “الربيع” التي ينظمها سنويًا بالشراكة فيما بينهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفقًا لبيان مقتضب للمصرف عُمّم في وقت مبكر الخميس .

و نشرت أكبر مؤسستين معنيتين بالمال والسياسة النقدية في العالم، على هامش الاجتماعات، تقريرًا عن آفاق الاقتصاد العالمي، حيث ترجح خلاله خفض نمو الاقتصادي الدولي إلى 3,6% مقابل 6,1% العام الماضي.

وحذر التقرير من ارتفاع مستويات التضخم العام سنة 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية لما لها من تداعيات على اقتصادات الدول، متوقعًا أن تبلغ 5,7٪ في الدول المتقدمة و 8,7% في اقتصادات الدول النامية .

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