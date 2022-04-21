سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 21 ابريل 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 21 ابريل 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 21 ابريل 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: الدولار الأمريكي – طرابلس 4.9950 دينار الدولار الامريكي – زليتن 5.00 دينار الدولار الامريكي – بنغازي 5.01 دينار الدولار الامريكي – مصراتة 4.9950 دينار حوالات دبي-تركيا – 5.0025 دينار اليورو – طرابلس = 5.370 ~5.375 دينار اليورو – بنغازي = 5.375 ~ 5.380 دينار الجنية الإسترليني 6.52 دينار الليرة التركية 0.35 دينار الدينار التونسي 1.65 دينار الجنية المصري 0.27 دينار الدينار الأردني 6.85 دينار كسر الذهب عيار 18 ب228.0 دينار كسر الذهب عيار 21 ب265.9 دينار كسر الذهب عيار 24 ب303.9 دينار ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2128 دينار كسر الفضة 2.65 دينار بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر” دولار بشيك المصدق: – 5.12 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.12 “مصرف الوحدة” – 5.07 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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