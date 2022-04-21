تراجع طفيف للدولار.. «المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 21 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 21 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7105 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1142 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1505 دينار، والدولار الكندي 3.7729 دينار ليبي، والليرة التركية 0.321 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2559 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2825 دينار، والدينار التونسي 1.5546 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4807 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 21 ابريل 2022: