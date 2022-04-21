اقتصاد

مجموعة السبع تتعهد بمنح أوكرانيا 24 مليار دولار

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعهد وزراء مالية مجموعة السبع بمنح أوكرانيا مساعدات إضافية تفوق قيمتها 24 مليار دولار للعام الحالي والمقبل لدعم اقتصادها الذي يواجه ضغوطًا نتيجة الحرب المشتعلة مع جاره الروسي.

جاء ذلك عقب اجتماع رؤساء الإدارات المالية والبنوك المركزية لمجموعة السبع في واشنطن أكد، من خلالها، وزراء مجموعة السبع مع شركائهم مواصلة تقديم الدعم ومكافحة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا”.

و قدمت واشنطن أكثر من 3,2 مليارات دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا دون حساب حزمة المساعدات العسكرية التي يعتزم الرئيس جو بايدن تقديمها لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

 

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قناة 218 الليبية

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