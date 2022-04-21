مجموعة السبع تتعهد بمنح أوكرانيا 24 مليار دولار

تعهد وزراء مالية مجموعة السبع بمنح أوكرانيا مساعدات إضافية تفوق قيمتها 24 مليار دولار للعام الحالي والمقبل لدعم اقتصادها الذي يواجه ضغوطًا نتيجة الحرب المشتعلة مع جاره الروسي.

جاء ذلك عقب اجتماع رؤساء الإدارات المالية والبنوك المركزية لمجموعة السبع في واشنطن أكد، من خلالها، وزراء مجموعة السبع مع شركائهم مواصلة تقديم الدعم ومكافحة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا”.

و قدمت واشنطن أكثر من 3,2 مليارات دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا دون حساب حزمة المساعدات العسكرية التي يعتزم الرئيس جو بايدن تقديمها لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

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