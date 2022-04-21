“الكبير” يبحث جهود مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على الإستقرار المالي والنقدي

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” عبر الفيديو، مع السفير الأمريكي “ريتشارد نورلاند” ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي “إريك مايرد”.

كما استعراض الاجتماع جهود مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على الإستقرار المالي والنقدي ودعم المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك توفير الموارد المالية لزيادة مستوى إنتاج النفط الخام، إلى جانب إستمرار الصرف للنفقات العامة لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن الليبي لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية وما ترتب عليها من إرتفاع الأسعار ونقص إمدادات الطاقة.

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