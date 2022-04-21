المجلس الرئاسي يعقد اجتماعاً هاماً مع محافظ المصرف المركزي

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبي المجلس عبدالله اللافي،وموسى الكوني، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لمتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، والخطوات المتخذة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تناول الاجتماع استمرار دعم المجلس الرئاسي للجهود التي تهدف إلى توحيد المؤسسة النقدية في كل مراحلها، مشددين على ضرورة الاستمرار في صرف مرتبات موظفي القطاع العام بانتظام، والتنسيق مع وزارة المالية فيما اتخذته من إجراءات، بشأن متابعة مقترح الجدول الموحد للمرتبات، حتى يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة.

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