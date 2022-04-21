اجتماع لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الحقول النفطية بعد إقفال جزء منها

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” ونائبي المجلس عبدالله اللافي، والسيد موسى الكوني، بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي اليوم الخميس، مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول “ركن محمد الحداد” ، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد “علي الديب”.

حيث قدما إحاطة للمجلس الرئاسي حول آخر تطورات الأوضاع في الحقول النفطية بعد إقفال جزء منها، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.

كما استعرض “الحداد والديب” الجهود المبذولة لفك الاعتصام مع المحتجين واستئناف ضخ النفط الخام للموانئ النفطية.

وفي ختام الاجتماع شدد الرئيس ونائبي المجلس على ضرورة العمل على استئناف ضخ النفط مصدر قوت الليبيين وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية تعود بالسلب على مصدر دخل الليبيين.

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