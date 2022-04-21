أخر اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخمـيس

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم الاربعاء تراجعاً طفيفاً في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس مساء اليوم بـ 4.9975 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً، وسجل الدولار الامريكي ارتفاعه خلال الايام الماضية عقب الاحداث والتطورات المتسارعة بشأن حقول النفط والمؤاني النفطية والاوضاع السياسية في العاصمة طرابلس.

وتداول التجار الدولار الامريكي على صعيد الحوالات الخارجية عند 5.00 دينار.

وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني استقراره حيث بلغت قيمته 6.52 دينار للبيع و6.49 للشراء، فيما استقر سعر صرف اليورو عند 5.375 دنانيرفي العاصمة طرابلس و5.380 دينار في مدينة بنغازي.

أما على صعيد العملات العربية، فقد واصلت قيمة الدينار التونسي استقرارها أمام نظيره الليبي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,65 دينارًا.