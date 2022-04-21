البنك الدولي: أزمة الغذاء العالمية قد تستمر لأشهر عدة

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن أزمة الغذاء العالمية قد تستمر لعدة أشهر، وربما تصل إلى العام القادم.

وطالب بالإفراج عن كميات الغذاء في المخزونات العالمية الكبيرة من أجل المساعدة في معالجة انعدام الأمن الغذائي.

وعبّر مالباس عن سعادته بالتحركات التي قامت بها الهند لبيع الغذاء من مخزوناتها، ودعا الاقتصادات المتقدمة إلى اتباع خطوات مماثلة.

كما حذر البنك الدولي من استمرار الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في العالم، وقال إن هذا الأمر سيجعل ملايين الناس حول العالم فقراء، وسيؤدي إلى انخفاض التغذية لديهم.

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