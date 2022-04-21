اقتصاد

البنك الدولي: أزمة الغذاء العالمية قد تستمر لأشهر عدة

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن أزمة الغذاء العالمية قد تستمر لعدة أشهر، وربما تصل إلى العام القادم.

وطالب بالإفراج عن كميات الغذاء في المخزونات العالمية الكبيرة من أجل المساعدة في معالجة انعدام الأمن الغذائي.

وعبّر مالباس عن سعادته بالتحركات التي قامت بها الهند لبيع الغذاء من مخزوناتها، ودعا الاقتصادات المتقدمة إلى اتباع خطوات مماثلة.

كما حذر البنك الدولي من استمرار الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في العالم، وقال إن هذا الأمر سيجعل ملايين الناس حول العالم فقراء، وسيؤدي إلى انخفاض التغذية لديهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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