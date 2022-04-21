ديوان المحاسبة يرصد شبهة فساد في إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الداخلية .. ويخاطب النائب العام

وجه رئيس ديوان المحاسبة مراسلة للنائب العام تحصلت على صحيفة صدى الاقتصادية على نسخةٍ منها تضمنت قيام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بإعداد وصرف مباغ 16.863 مليون لصالح شركة الميدان المساهمة خصماً من حساب الباب الثابث .

وتضمنت المراسلة حصول الشركة على مبالغ على ضوء مستندات تخص توريد سيارات إطفاء لصالح هيئة السلامة الوطنية كما ثبت قيام ذات الشركة بتقديم مستندات ومطالبات مالية لوزارة الدفاع تخص توريد سيارات إطفاء تحمل ذات الأرقام التسلسلية مما يدل على وجود شبهات فساد جدية في أن قد تكون تلك التوريدات وهمية أو سبق وإن تم سداد قيمتها خلال السنوات السابقة .

وكشف الديوان عن سعي وزارة الدفاع والقائمين عن الشركة لإعادة صرف تلك المعاملات خلال الأيام الأخيرة بسنة 2021 بعد أن تم صرف المعاملات من وزارة الداخلية خلال 11/2021 مما يؤكد عزم مسؤولي الشركة وتعمدهم التلاعب والتحايل والالتفاف على القوانين واللوائح المنظمة لإدارة المال العام .

وفي الختام أكد الديوان استمراره في أعمال البحث والتدقيق ومتابعة الجهات المتصلة بالموضوع وزارة الداخلية-وزارة الدفاع- مصرف ليبيا المركزي -وزارة التخطيط.

وأوصى الديوان النائب العام بإمكانية تجميد حسابات الشركة بالجمهورية فرع شارع إمحمد المقريف وأي حسابات أخرى تديرها الشركة إلى حين إنتهاء البحث وموافاته بملف كامل عن الموضوع .

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