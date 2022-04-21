اجتماع وزاري لحكومة الوحدة الوطنية مع المجلس البلدي سبها لمتابعة مشاكل المدينة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ظهر اليوم الخميس 21 أبريل 2022 مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية سبها، بحضور وزراء العمل والتأهيل والدولة للإتصال والشؤون السياسية والدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وخصص اللقاء لمتابعة الصعوبات والمشاكل التي تواجه أوضاع بلدية سبها ، ومشكلة نقص الوقود بالمدينة.

كما أفاد عميد بلدية سبها المكلف “بلحاج علي بلحاج” بأن البلدية استلمت ضمن خطة عودة الحياة الخاصة بدعم البلديات بثمانية ملايين دينار ساهمت في معالجة بعض الصعوبات الأساسية أهمها الصرف الصحي، وقد أعطى “الدبيبة” تعليماته للأجهزة التنفيذية بعقد لقاء فني بشان المشروعات المستهدفة للعام 2022.

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